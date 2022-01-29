Симферополь, 29 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Недалеко от границы России неопознанный военный самолет совершил «опасный маневр» — сымитировал атаку на Севастополь. Об этом 29 января передает Avia.pro.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Отмечается, что самолет выполнил опасный маневр «на относительно небольшом расстоянии от границы» РФ.

Воздушное судно действовало в связке с военным самолетом-разведчиком Boeing RC-135W ВВС США.

По данным Flightradar 24, самолет находился на высоте 5 тыс. метров. В воздушное пространство РФ не вторгался.