Москва, , 14:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил своей администрации доложить ему до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба правительства России.

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В поручении главы государство сказано, что администрация должна рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти уже давно примеряются к более жесткому регулированию контента в интернете, особенно что касается деструктивного контента для несовершеннолетних. Однако президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что регулирование интернета не должно убить в нем свободу слова.