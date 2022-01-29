Норильск, Красноярский край, 29 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Норильске на севере Красноярского края, в результате которого погибли два малолетних ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Якутск.рф Огонь

Возгорание произошло днём 29 января в квартире на девятом этаже жилого дома. Находившиеся в помещении дети 3 и 5 лет погибли, ещё одному ребёнку в настоящее время помогают медики.

«В момент пожара родители детей находились на работе. Предположительно, причиной возгорания могла стала неисправность электропроводки. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства намерены дать оценку деятельности органов системы профилактики, а также соблюдению требований противопожарной безопасности. Ситуация находится на контроле прокурора края.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью в Лесосибирске произошёл пожар в частном доме, который унёс жизни трёх человек.

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