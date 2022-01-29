Симферополь, , 14:11 — REGNUM Людмила Денисова — уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека написала в Telegram-канале, что пограничники РФ задержали у берегов Крыма двух украинских рыбаков.

«Два рыбака, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января 2022 г. в Черное море на рыболовном судне «Волга» из … Херсонской области и домой не вернулись. По предварительной информации, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино … Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона», — написала она.

По ее словам, правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по статье «Насильственное исчезновение». Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по освобождению рыбаков.