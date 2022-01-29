Москва, , 14:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦИК РФ представить предложения по совершенствованию правовых актов по участию в выборах избирателей, не имеющих регистрации в РФ. О этом 29 января сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительству проанализировать совместно с Администрацией президента и ЦИК практику реализации активного избирательного права граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства на территории РФ и получивших гражданство РФ в упрощенном порядке… в т.ч. в части, касающейся применяемых способов голосования», — отмечается в перечне поручений президента.

Срок исполнения — 1 июня, ответственные — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.