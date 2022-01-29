Вашингтон, 29 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Автомобилестроительные компании во всём мире поставили в 2021 году 4,7 млн электромобилей. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Gartner.

Электромобиль

В сравнении с 2020 годом глобальные поставки электромобилей выросли на 37,7%. Наибольшая часть поставок — 4,4 млн единиц — пришлась на легковые автомобили.

Вторым по популярности типом электрического транспорта в 2021 году оказались автобумы (165 тыс. единиц за год). Также за прошедший год продано 86 тыс. фургонов и 15 тыс. грузовых авто.

Эксперты Gartner прогнозируют, что в 2022 году рынок электромобилей вырастет до 6,4 млн авто. Лидерами по поставкам останутся Китай и страны Западной Европы.

В отчёте отмечается, что количество зарядных станций для электромобилей во всём мире в 2021 году превысило отметку в 1,6 млн. Прогнозируется, что в 2021 году глобальная сеть зарядных станций вырастет до 2,1 млн.