Москва, , 13:59 — REGNUM Болельщики московского футбольного клуба «Динамо» считают, что введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID), закон о котором был принят в декабре 2021 года, является избыточной мерой. Об этом 29 января говорится в заявлении, опубликованном на сайте болельщиков московской команды.

Фанаты Василий Иванов © ИА REGNUM

«Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы гарантированные Конституцией РФ», — указывается в нем.

Также указывается, что болельщики «Динамо» выступают и против оформления FAN-ID и против посещения матчей под его эгидой.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для болельщиков, который вступает в силу с 1 июня нынешнего года. При этом ряд клубов Российской Премьер-Лиги объявил о бойкоте матчей до отмены указанного закона.