Приштина, , 13:56 — REGNUM Заместитель министра образования Косово Дукаджин Пуповци вечером 28 января заявил в эфире косовского телеканала RTV 21, что в крае наблюдается избыток преподавателей, из-за которого на класс приходится больше учителей, чем учеников.

Преподаватели Цитата из кинофильма «Большая перемена»

Тем не менее, политик не предложил решения высказанной проблемы:

Дукаджин Пуповци «При текущей формуле финансирования, возможно, порядка тысячи преподавателей — излишек для системы образования. Тем не менее, в прошлом году мы запланировали бюджет на этот год, который предполагает сохранение всех преподавателей в системе».

Политик подчеркнул, что в министерстве образования не требуют от муниципалитетов увольнения тысячи преподавателей ради экономии средств и отметил, что в некоторых школах по-прежнему существует проблема нехватка преподавателей .

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Ранее ИА REGNUM о том, что в косовских школах появится порядка 500 новых ассистентов для детей с ограниченными возможностями.

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