В минобразования Косово пожаловались на избыток учителей
Приштина, Сербия, 29 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Заместитель министра образования Косово Дукаджин Пуповци вечером 28 января заявил в эфире косовского телеканала RTV 21, что в крае наблюдается избыток преподавателей, из-за которого на класс приходится больше учителей, чем учеников.
Тем не менее, политик не предложил решения высказанной проблемы:
Политик подчеркнул, что в министерстве образования не требуют от муниципалитетов увольнения тысячи преподавателей ради экономии средств и отметил, что в некоторых школах по-прежнему существует проблема нехватка преподавателей .
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Ранее ИА REGNUM о том, что в косовских школах появится порядка 500 новых ассистентов для детей с ограниченными возможностями.