Москва, 29 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Чаще всего у пациентов при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» наблюдаются астения и головные боли, рассказала врач-терапевт Марина Астафьева.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

«…Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные», — рассказала она телеканалу «Звезда».

При этом сопутствующие симптомы могут сохраняться и после выздоровления, добавила врач.

Минздрав РФ ранее выпустил памятку для больных COVID-19 в легкой форме. При отсутствии симптомов рекомендуется получить листок нетрудоспособности и самоизолироваться.