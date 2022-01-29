Москва, , 13:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил полпредам в Дальневосточном ФО, Сибирском ФО и Приволжском ФО представить предложения по совершенствованию законов о правах коренных малочисленных народов. Об этом 29 января сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительству РФ проанализировать … законодательство РФ и практику его применения в части, касающейся обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов РФ, проживающих на территориях административно-территориальных единиц, ранее являвшихся субъектами РФ и вошедших в состав Красноярского, Забайкальского, Пермского, Камчатского краев и Иркутской области в результате объединения соответствующих субъектов РФ, и при необходимости представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в этой области», — отмечается в перечне поручений.

Срок исполнения — 1 июня, ответственные — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, полпред в СФО Анатолий Серышев, полпред в ПФО Игорь Комаров, вице-премьер — полпред в ДФО Юрий Трутнев.