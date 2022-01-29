Рязань, 29 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Забайкалье индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2021 г. по отношению к декабрю 2020 г. составил 106,6%, в том числе на продукцию добычи полезных ископаемых — 108,9%. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Отмечается также рост цен у производителей продукции обрабатывающих производств —на 4,4%. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха подорожали на 5,1%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 3,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров Забайкалья относительно предыдущего месяца составил 102,7%.

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