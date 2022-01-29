Милуоки, США, 29 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» обыграл команду «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась победой хозяев со счетом 123:108.

Самым результативным игроком встреч стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил в игре дабл-дабл с 27 очками и 10 результативными передачами.

В составе «Никс» наиболее результативным оказался французский защитник Эван Фурнье, набравший в игре 25 очков.

Отметим, в следующем матче «Милуоки» 31 января дома сыграет с клубом «Денвер Наггетс», а «Нью-Йорк» днем позже примет у себя команду «Сакраменто Кингз».