Москва, , 13:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рекомендовал Банку России утвердить специальные рекомендации по упрощению выдачи кредитов социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Об этом сегодня, 29 января, сообщила пресс-служба правительства России.

Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Mos.ru

Речь идет о том, что российские кредитные организации должны будут в более упрощенном порядке выдавать займы социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО).

Эта мера должна позволить предоставление таким НКО кредитов, в том числе в рамках программ льготного кредитования.

В разработке рекомендации вместе с Банком России примет участие Министерство экономического развития.

Также правительству поручено представить идеи по дополнительной поддержке НКО, которые оказывают помощь лицам без определенного места жительства.