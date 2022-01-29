Пекин, 29 января 2022, 13:37 — REGNUM Китайский космический аппарат «Шицзянь-21» выполнил операцию по изменению орбиты ранее выведенного из эксплуатации спутника. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на данные американских компаний, специализирующихся на мониторинге активности на околоземной орбите.
Спутник «Шицзянь-21» был запущен с космодрома «Сичан» в октябре 2021 года. Целью этого аппарата является испытание технологии по очистке околоземной орбиты от космического мусора — вышедших из строя спутников и их обломков.
Специалисты компании ExoAnalytic Solutions Брайен Флюэллинг рассказал, что в конце 2021 года аппарат «Шицзянь-21» состыковался с вышедшим из строя спутником Beidou-2 G2 китайской навигационной системы «Бэйдоу». 22 января 2022 года «Шицзянь-21» вывел спутник «Бэйдоу» на орбиту захоронения, а 26 января отделился от вышедшего из строя аппарат.
Спутник Beidou-2 G2 был запущен в апреле 2009 года. Космический аппарат не смог достичь целевой орбиты.
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