Пекин, , 13:37 — REGNUM Китайский космический аппарат «Шицзянь-21» выполнил операцию по изменению орбиты ранее выведенного из эксплуатации спутника. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на данные американских компаний, специализирующихся на мониторинге активности на околоземной орбите.

Спутниковая навигация BeiDou Storm.mg

Спутник «Шицзянь-21» был запущен с космодрома «Сичан» в октябре 2021 года. Целью этого аппарата является испытание технологии по очистке околоземной орбиты от космического мусора — вышедших из строя спутников и их обломков.

Специалисты компании ExoAnalytic Solutions Брайен Флюэллинг рассказал, что в конце 2021 года аппарат «Шицзянь-21» состыковался с вышедшим из строя спутником Beidou-2 G2 китайской навигационной системы «Бэйдоу». 22 января 2022 года «Шицзянь-21» вывел спутник «Бэйдоу» на орбиту захоронения, а 26 января отделился от вышедшего из строя аппарат.

Спутник Beidou-2 G2 был запущен в апреле 2009 года. Космический аппарат не смог достичь целевой орбиты.

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