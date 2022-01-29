Таллин, 29 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Ежегодные военные учения Winter Camp, в которых участвуют войска НАТО, начались в Эстонии. Об этом 29 января передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генштаба Сил обороны Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Маневры боевой группы альянса пройдут до 6 февраля на Центральном полигоне рядом с городом Тапа. Примут участие около 1,4 тыс. военнослужащих Эстонии, Великобритании, Франции.

В 2022 г. особое внимание Winter Camp будет уделено координации действий между сухопутными и воздушными силами. Так, в учениях примут участие бойцы Парашютного и Йоркширского полков ВС Великобритании.