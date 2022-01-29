Иркутск, , 13:31 — REGNUM Для жителей Иркутской области в 2021 году поездки в Турцию и Объединенные Арабские стали дешевле, чем в ноябре на 29% и 25% соответственно. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Отдых в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Также отмечается, что в гостиничном бизнесе Иркутской области в декабре 2021 года произошло снижение цен на проживание в мотеле, в гостинице 3* (на 4%), а также в гостинице 2* (2%).

Как сообщало ИА REGNUM, поездка в Турцию в сентябре 2021 года обошлась жителям Приангарья в 59 тыс рублей для одного человека на восемь дней, что на 21% дешевле аналогичной в августе.

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