Милан, Италия, , 13:30 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» продлил соглашение со своим французским защитником Тео Эрнандесом. Об этом 29 января сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, новый контракт 24-летнего футболиста с миланской командой рассчитан до лета 2026 года и в течение ближайшего времени будет официально объявлено о его продлении.

Отметим, Тео Эрнандес перешел в «Милан» летом 2019 года из мадридского клуба «Реал», сумма трансфера составила €21,5 млн. В нынешнем сезоне сыграл за свою команду в 19 матчах итальянской Серии А, отличившись в них четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми пасами.