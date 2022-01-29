29 января 2022 | Время чтения 2 мин

О полуразрушенном состоянии амбулатории в посёлке Мокрый Батай (Ростовская область) сообщила одна из пациенток. При этом, по её словам, помещение не отапливается. В верхней одежде вынуждены ходить медицинские работники и посетители. Интернет-пользователи отмечают, что нынешнее состояние медицинских учреждений — это лицо власти.

Всеволод Немов, , 17:10 — REGNUM О полуразрушенном состоянии амбулатории в посёлке Мокрый Батай (Ростовская область) сообщила одна из пациенток. При этом, по её словам, помещение не отапливается. В верхней одежде вынуждены ходить медицинские работники и посетители. Подписчики паблика «Ростов Главный» в Instagram отмечают, что нынешнее состояние медицинских учреждений — это лицо власти.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

«Позор властям! Повсеместно такое можно наблюдать. XXI век, а оборудование времен СССР. Вот так и живём», — комментируют видеокадры интернет-пользователи.

«У меня мама работала там лет 15 назад. Ничего не изменилось. Хотя нет, изменилось — раньше отопление работало», — пишет одна из жительниц Ростовской области.

На прием к врачу Александр Мариинский © ИА REGNUM

«Это прорыв», — заметил комментатор.

«Я работаю в администрации Кагалиницкого района. Мы знаем об этой проблеме. Сейчас находимся на Сейшелах и обмениваемся опытом с местными властями», — иронично прокомментировал ситуацию подписчик.

«Люди не боятся жаловаться и пишут в инстанции, но это бесполезно. Все жалобы спускаются в район, а оттуда приходят отписки. Администрация Кагальницкого района в этом деле мастер, на любую жалобу нарисуют отписку», — сетует местная жительница.

«А где же Роспотребнадзор? Плановая проверка один раз в три года? И где предписания по устранению этого мракобесия?» — задаётся вопросом другой комментатор.

«Написано коллективное обращение к главе администрации Кагальницкого района. Ждём ответа. 3 тысячи человек оставили без медпомощи. В амбулаторию ищут врача общей практики на 3 тыс. человек населения, где тысяча это только дети. Как они себе представляют, что один врач справится со школой, садиком, пенсионерами, взрослым населением. Это издевательство, маленькие дети без медпомощи!» — жалуется местная жительница.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

По её словам, теперь нет выездной лаборатории, которая раньше раз в неделю приезжала.

«Пока результат анализа придёт, может и человеку уже помочь нечем будет. Ни капельницы нельзя поставить, ни назначенные уколы. Бегаешь ищешь постоянно, кто тебя прокапает, да укол поставит. А про состояние амбулатории я вообще молчу. С 90-х годов ремонта не было. Линолеум уже колом стоит, через него дети постоянно спотыкаются и падают, сейчас даже отопление отключили. Летом дышать нечем. Поставили окна без форточек для экономии. Туалет там тоже не работает. Ни один нормальный врач туда не пойдёт работать в таких условиях», — уверена женщина.

«Время там словно остановилось», — прокомментировал подписчик.

«Жесть, жуть», — только и добавляет Татьяна Ф.

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