Иркутск, 29 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В декабре в Иркутской области зафиксировано существенное повышение стоимости проезда. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, билеты на поезда дальнего следования стали дороже, как в купейном (на 20%), так и в плацкартном вагоне (на 12%).

Szd.rzd.ru Поезд

Полет в самолете подорожал на 12. Также стоимость проезда в междугородном и городском автобусе увеличилась на 7% и 4% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области потребительские цены на товары и услуги за 2021 год выросли на 8,9%, а за декабрь — на 1%.

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