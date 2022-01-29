Омск, , 13:23 — REGNUM Омская область в 2021 году экспортировала сельхозпродукцию на 281 млн долларов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это на 8% больше показателей экспорта 2020 года.

Зерно M.government.ru

Наибольшую долю в заграничных поставках составили зерновые культуры (72%), а также масложировая продукция и семена льна. Основными покупателями омской продукции являлись Китай, Казахстан, Вьетнам, Киргизия и Монголия.

«В регионе насчитывается более 100 предприятий АПК и зернотрейдеров, осуществляющих экспорт продукции АПК», — отметили в правительстве.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК Омской области» регион намерен к концу 2024 года выйти на объём экспорта в 310,1 млн долларов. Планируется также расширить географию поставок за счёт стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной Африки и так далее.