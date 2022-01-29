29 января 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter задержку публикации результатов расследования вечеринок на Даунинг-стрит, которые проходили во время локдаунов в 2020 и 2021 году.

Джейн Спай, , 14:25 — REGNUM Отчет старшего госслужащего Сью Грей о результатах расследования нарушения ковидных ограничений на Даунинг-стрит должен был выйти на этой неделе (24−30 января). Его публикация была отложена в связи с просьбой столичной полиции, которая также проводит расследование этого вопроса на предмет уголовных правонарушений.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с этим многие политики призывают правительство к публикации «полного отчета». Представители Шотландской национальной партии и Либерально-демократической партии считают, что задержка имеет своей целью сохранение власти в руках премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Часть консерваторов ждет опубликования отчета для того, чтобы решить, стоит ли вносить голос о недоверии премьеру.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер также выразил свое мнение о задержке: «Я хочу, чтобы отчет Сью Грей опубликовали полностью и чтобы расследование закончилось как можно быстрее, потому что сейчас мы в такой ситуации, когда все правительство парализовано из-за того, что полиция расследует то, чем премьер-министр занимался на Даунинг-стрит. Весь этот беспорядок, вся парализованность политики стали последствиями неправильных действий премьер-министра. Я думаю, что у людей и так смешанные эмоции, а сейчас добавилось ещё и чувство безысходности. Это всё потому, что премьер не годится для своей должности. И лишь тот факт, что после пандемии мы должны сфокусироваться на больших проблемах этой страны, а вместо этого разговариваем о премьер-министре и его нарушениях, сам по себе противен».

Кир Стармер Rwendland

Пользователь-пародия на аккаунт премьер-министра @BorisJohnson_MP предположил, что отчет так и не будет опубликован в его настоящем виде, его либо исправят, либо его будут откладывать, пока все не забудут.

«Я боюсь, что я не могу прокомментировать отчет Сью Грей, потому что я очень занят его уничтожением», — написал пользователь.

«Я могу подтвердить, что я без сомнения опубликую отчет Сью Грей сразу после того, как я достаточно долго буду тянуть время, чтобы все потеряли интерес», — добавил @BorisJohnson_MP.

Часть пользователей не понимает, зачем нужно было устраивать весь «цирк» с расследованиями, если и так понятно, что Джонсон врал населению на протяжении двух лет и что он нарушил свои же правила.

«Вся страна сидит на иголках, ждет отчета Сью Грей, чтобы узнать, что человек, которого дважды уволили за ложь и который изменял своим двум женам, врал им», — объяснил @BorisJohnson_MP.

«Все это было специально спланировано для британской общественности. Зачем вообще нужно расследование? Любой другой на его месте давно был бы оштрафован», — написал @agegarton.

«Меня может кто-нибудь разбудить, когда страна вернется на место?» — попросил @mike_r_edwards.

Ряд комментаторов отметил, что опубликование отчета должно стать первоочередной задачей, потому что члены парламента должны знать, доверяют ли они премьер-министру.

«Я абсолютно согласен с тем, что все депутаты должны увидеть полный отчет, чтобы они смогли сделать информированный выбор о том, что им делать дальше», — считает @urzwoo.

Многие пользователи обвинили лидера лейбористов Кира Стармера в двойных стандартах, потому что они так и не увидели отчет по результатам расследования Форда (отчет адвоката Мартина Форда о работе руководящего и правового подразделений Лейбористской партии в связи с антисемитизмом, 2014−2019 г. — прим. Д.С.)

«Почему он не опубликовывает полный отчет Форда, если он думает, что прозрачность так важна. Я уже несколько лет его жду», — прокомментировала @florestaqueen.

«Как говорит моя мама, хотеть не значит получить. Я вот хочу посмотреть на отчет Форда, но Кир Стармер этого, видимо, не хочет», — добавила @HenJenny.

«А многие тысячи бывших лейбористов говорят, что они хотят увидеть полный отчет Форда», — отметил @raystonian.

В комментариях столичную полицию обвинили в коррупции и сговоре с главой Консервативной партии. Сначала они не пресекли нарушение закона на Даунинг-стрит, а теперь затягивают расследование, видимо, чтобы никто так и не узнал, чем занимался Борис Джонсон во время пандемии, пока все сидели дома.

«Давайте не будем притворяться, что правительственные министры не находились в продолжительном контакте со столичной полицией», — предложил @andrew_behan.

«Заговор между столичной полицией и Даунинг-стрит разрушит нашу политику на поколения вперед, и, похоже, это происходит на наших глазах», — отметил @EdwardJDavey.

Борис Джонсон на Даунинг-стрит, 10 (сс) 10 Downing Street

«Эта задержка разве не является прямым результатом изначального провала полиции при выполнении своих обязанностей, когда эти мероприятия проходили?» — спросил @rosscomcq.

Среди пользователей есть те, кто не согласен с Киром Стармером в том, что задержки с отчетом привели к парализации политики. Они отметили, что все продолжают работать, за исключением оппозиции и СМИ, которые никак не могут отойти от этой темы.

«Уверен, что единственный парализованный человек это он. Он не задавал вопросов ни о чем уже несколько недель. Почти уверен, что происходит что-то большее», — прокомментировал @Phartigan2.

«Парализованы только медиа и оппозиция, для которых это основа существования уже на протяжении двух недель», — написал @Rugbyladuk2011.

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