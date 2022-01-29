Москва, , 13:21 — REGNUM Средний размер микрозайма в Российской Федерации в декабре 2021 года вырос на 3,6% по сравнению с декабре 2020 года и составил 8,77 тысячи рублей. Об этом сообщили сегодня, 29 января, в Национальном бюро кредитных историй.

Микрозаймы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В декабре 2021 года средний размер микрозайма составил 8,77 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он вырос на 3,6%», — сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Уточняется, что наибольший средний размер микрозайма в декабре 2021 года был зафиксирован в Москве — 11,06 тыс. рублей. Далее следуют: Ростовская область (10,03 тыс. рублей), Белгородская область (10,01 тыс. рублей), Санкт-Петербург (9,7 тыс. рублей), Московская область (9,65 тыс. рублей).