29 января 2022 | Время чтения 4 мин

По мере того как прогрессируют переговоры по иранской ядерной программе в Вене, становится очевидным, что у возможного примирения есть серьезный противник — Израиль. Он понимает, что сближение США с Ираном приведет к перетасовке в регионе. Как будут развиваться события, покажут итоги ближневосточного турне президента Израиля Ицхака Герцога.

Станислав Тарасов, , 15:42 — REGNUM



Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ближний Восток ожидают два важных события. Первое: президент Израиля Ицхак Герцог 30 января направится с первым в истории двухдневным официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Кроме этого, в программе визита значатся встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и представители еврейской общины страны. Напомним, что в сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку называли «Авраамовыми соглашениями». Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Дональд Трамп, Абдуллатиф бин Рашид аль-Зайани, Беньямин Нетаньяху и Абдулла бин Заед аль-Нахьян подписывают мирные договоры. 15 сентября 2020 г The White House

Второе событие: на начало февраля намечен визит Герцога в Турции и его переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В этой связи турецкое издание Duvar сообщает, что речь идет не только о нормализации отношений между двумя странами, но и подписание контрактов. В частности, Эрдоган заявил, что «может быть рассмотрена возможность транспортировки израильского природного газа в Европу через Турцию», что, по его словам, «может означать начало новой эры в отношениях Израиля и Турции». Таким образом Израиль все меньше и меньше сохраняет образ «инородного включения» в регион и активно внедряется в систему региональных взаимоотношений. Конечно, каждый лидер Израиля привносит свои персональные акценты во внешнеполитический курс, как это, кстати, делает и президент Герцог, однако можно констатировать, что внешняя политика страны стала заметно трансформироваться с учетом меняющихся геополитических и политических реалий на Ближнем Востоке. Тем более что прежнего противостоящего ранее Израилю так называемого панарабизма практически уже не существует и стране удалось вычленить для себя потенциальных и реальных партнеров.

Ицхак Герцог Government Press Office (Israel)

Исторически такой альянс включает Израиль, потенциально Иран, Турцию и даже Эфиопию. При этом отметим, что несмотря на кризисы, наиболее устойчивыми и «долгоиграющими» были все же турецко-израильские отношения, что часто вызвало резко негативную оценку в ряде мусульманских стран. Но прорыв в «исламский мир» Израиль осуществил не через Турцию, а через арабские страны. В то же время как Израиль, так и его новые ближневосточные партнеры интегрированы в ведущуюся США сложную дипломатическую игру на Ближнем Востоке. Кстати, есть вероятность того, что Турция будет выключена из посреднической роли в арабо-израильском конфликте, равно как арабским странам так и не удалось выйти на консолидированную позицию по вопросу Газы. Израилю удалось во многом «размыть» исламскую солидарность на многих направлениях и перейти к точечным шагам в выстраивании отношений с арабскими странами. Иными словами, «региональная» политика Израиля и прагматический подход, который заключается в том, чтобы искать возможности для сотрудничества везде, где их можно найти, позволяет и ему, и его партнерам извлекать из такого взаимодействия реальные дивиденды.

Сегодня, как говорит израильский политолог Цви Маген, «все больше арабских стран хотят присоединиться к «Соглашению Авраама» и установить полномасштабные дипломатические отношения с Израилем». Речь идет о возможностях экономического развития, доступе к новейшим технологиям, борьбе с терроризмом, сотрудничестве в военной сфере. При этом, по оценке Магена, в «сближении арабов с Израилем принципиально важную роль играет стремление арабских государств усилить свою обороноспособность, чтобы противодействовать распространению влияния Ирана на Ближнем Востоке». С другой стороны, готовность США присоединиться к иранскому ядерному соглашению вынуждает еврейское государство искать (или расширять) другие источники поддержки в регионе с целью как-то нейтрализовать «перезагрузку» отношений США с Ираном. Израиль уже давно придерживается такой стратегии, ведет себя в высшей степени прагматично, когда налаживает связи с теми, у кого есть общие с ним враги.

Однако по мере того, как прогрессируют переговоры в Вене, становится очевидным, что у возможного примирения есть серьезный противник — один из ключевых союзников Штатов в регионе Израиль, который понимает, что сближение США с Ираном приведет к перетасовке политических сил в регионе. Как будут развиваться события, как геополитическая обстановка на Ближнем Востоке может измениться уже в ближайшее время, покажут итоги ближневосточного турне Герцога. У Израиля есть собственное видение того, как дальше должны складываться события в регионе. Возможные сценарии еще в марте текущего года представила в своем отчете группа израильских исследователей из аналитического центра «Института Ближнего Востока», который базируется в Вашингтоне. Один из них: США перетягивают на свою сторону Турцию, предоставляя ей помощь в завоевании статуса энергетического центра в Средиземноморском регионе. К этому проекту присоединяется и Израиль. По всем признакам, такая игра уже начинается.