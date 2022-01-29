Иркутск, , 13:19 — REGNUM В декабре 2021 года рост цен на новые автомобили отечественного автопрома в Иркутской области составил 4%. Подорожало и моторное топливо: бензин марки АИ-98 на 3%, дизельное топливо — на 1,3%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Автомобиль Цитата из к/ф «Первому игроку приготовиться». Реж. Стивен Спилберг. 2018. США

На заправках области средние цены за литр топлива в декабре составили: газовое моторное топливо — 34,15 руб.; дизельное топливо — 58,52 руб.; бензин автомобильный марки АИ-92 — 48,07 руб.; бензин автомобильный марки АИ-95 — 51,36 руб.; бензин автомобильный марки АИ-98 и выше — 61,41 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году во всех субъектах Сибирского федерального округа отмечен существенный рост цен на бензин и дизельное топливо, но в Иркутске он был максимальным.

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