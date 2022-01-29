Калуга, 29 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Калужской области зарегистрировано пять кредитных потребительских кооперативов, четыре из которых сельскохозяйственные. За девять месяцев 2021 года жители региона внесли в местные кредитные потребительские кооперативы 37,6 млн рублей. Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Ларису Захарову.

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«Членство в КПК требует осмотрительности и активного участия в работе организации. Кооперативом управляют сами пайщики, солидарно отвечая за его работу. Например, если кредитный потребительский кооператив «уходит в минус», пайщики совместно несут расходы по покрытию убытков. Единственно правильный способ повлиять на деятельность КПК — регулярно посещать собрания пайщиков, участвовать в обсуждении проблем, задавать вопросы руководству о том, как распределяются средства, куда инвестируются, досконально изучать документацию. Иначе можно доверить свои сбережения мошенникам, которые под видом КПК стремятся «вытащить» из населения побольше денег. Также нужно помнить, что вложения пайщиков в КПК не подпадают под защиту Агентства по страхованию вкладов, а значит, не гарантированы доход и возвратность средств, как в случае с банковскими вкладами. Перед заключением договора необходимо убедиться, что КПК находится в реестре легальных финансовых организаций. Это можно сделать на сайте Банка России», — отметила Лариса Захарова.

В 2021 году калужские кредитные потребительские кооперативы (КПК) предоставили своим пайщикам 340 займов на общую сумму 57 млн рублей, средняя сумма одного займа составила 170 тыс. рублей. По действующим законодательным ограничениям ставка по потребительским займам не должна превышать 1% в день.