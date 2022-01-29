Финикс , США, , 13:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Футпринт Центр» в Финиксе и закончилась победой хозяев со счетом 134:124.

Самым результативным игроком встреч стал защитник «Санз» Девин Букер, который остановился в шаге от дабл-дабла с 29 очками и девятью подборами.

В составе «Тимбервулвз» наиболее оказался результативным защитник Энтони Эдвардс, оформивший в игре дабл-дабл с 27 очками и 10 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Финикс» 31 января дома сыграет с клубом «Сан-Антонио Спёрс», а «Миннесота» в этот же день на выезде встретится с командой «Юта Джаз».