Иркутск, 29 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Иркутской области непродовольственные товары в декабре 2021 года дорожали менее значительно, цены на многие из них остались на уровне ноября. Снижение цен наблюдалось на смартфоны (на 2%), кроссовки из натуральной кожи для взрослых, женские модельные туфли и зимние сапоги (на 1%). Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Dell's Official Flickr Page Смартфон

При этом известно, что рост наблюдался на зубные щетки, влажные салфетки, детские кроватки, мониторы для компьютеров, мотоциклы (на 4%), спички, пиджаки женские, сорочки мужские, детские зимние ботинки, а также двухкамерные холодильники, пылесосы, эмалированные чайники, сковороды с антипригарным покрытием (на 2−3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области потребительские цены на товары и услуги за 2021 год выросли на 8,9%, а за декабрь — на 1%.

Читайте также: По итогам 2021 года инфляция в Приангарье составила 8,9% — Росстат