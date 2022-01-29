29 января 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 14:08 — REGNUM О скором введении на Курилах названных президентом РФ Владимиром Путиным «беспрецедентными» льгот для желающих работать на отдаленных, но «нашенских» островах заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

О том, что дело, похоже, действительно быстро продвигается, свидетельствует озабоченность полпреда тем, чтобы новыми условиями работы не воспользовались ставшие одной из бед России коррупционеры. Отвечая на соответствующий вопрос сахалинских журналистов, Трутнев говорил:

«Не дадим. Вы знаете, мы достаточно регулярно работаем вместе с правоохранительными органами, рассматриваем вопросы, связанные и с коррупцией, и с нарушением законодательства. Они (коррупционеры) всегда в какой-то мере будут, но мы будем стараться делать так, чтобы на Дальнем Востоке их было как можно меньше, потому что нам надо прогрессировать в привлечении инвестиций, задача поставлена президентом, все субъекты Дальнего Востока должны войти в тридцатку (список первых тридцати из списка всех субъектов РФ, за попадание в который борются все представители президента в округах), для этого надо сделать так, чтобы все служащие в субъекте, служащие территориальных органов федеральной исполнительной власти не забывали, что они служат людям».

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

Что же, как говорится «Бог в помощь»…

Наконец-то, четко прозвучало на пресс-конференции о том, что никаких преференций при предоставлении льгот делаться не будет. Как известно, первоначально сложилось впечатление, что льготы предоставляются в первую очередь и главным образом для японцев, которых на определенном этапе усиленно «затаскивали» на Курилы, пытаясь склонить к некоей «совместной хозяйственной деятельности». Такая «деятельность» должна была заинтересовать-де инвесторов Страны восходящего солнца в прибылях, что в свою очередь якобы способствовало бы ослаблению претензий Токио на Курильские острова.

Однако наши восточные соседи выдвинули самый настоящий ультиматум — дескать, меняйте для японцев российское законодательство на Курилах, ибо эти острова — «суверенная территория Японии», и для наших граждан должен быть введен, по крайней мере, режим экстерриториальности, то есть нераспространения на них законов и правил России. В качестве «компромисса» предлагается согласие Москвы на введение на Курилах для японцев «особого закона», учитывающего позицию Токио о принадлежности северных территорий Японии. Другими словами, речь идет о согласии нашей страны как бы «разделить» с Японией суверенитет на южных Курилах.

Совещание по вопросам создания преференциального режима для налогоплательщиков на территории Курильских островов Government.ru

Так как российское правительство, естественно, такой ультиматум отвергает, Токио забрасывает Москву «дипломатическими протестами», в том числе по поводу введения льгот на островах. «Протестные ноты» в Москве не принимают, справедливо считая их необоснованными, а позицию направляющих их МИД Японии — нарушающей суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

В российских СМИ обратили внимание на то, что принимавший вместе с Трутневым участие в пресс-конференции губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вопреки обыкновению на сей раз даже не упомянул Японию в числе потенциальных инвесторов и участников работы на островах по новым правилам. Он особо отметил, что ждет в «Курильском офшоре» российских, китайских и корейских инвесторов. Об этом же говорил и полпред президента:

«Мы будем рады приветствовать и поддерживать российских инвесторов, но и представителей инвестиционного сообщества любых стран с удовольствием поддержим».

Валерий Лимаренко Dfo.gov.ru

Как показывает опыт, Токио прибегает к угрозам санкциями тем компаниям зарубежных стран, которые проявляют готовность работать на южнокурильских островах. Однако в мире, в том числе в Восточной Азии далеко не все боятся окриков и запугиваний из японской столицы.

Возвращаясь к вопросу о недопущении коррупции, отметим, что борьба с этим отвратительным и позорным явлением действительно необходима, ибо многие иностранные компании удерживало и удерживает до сих пор от работы в нашей стране именно отсутствие порядка, частые изменения законодательства, то есть «правил игры», «беспредел» надзирающих органов, бытовая преступность.

Знаю это не понаслышке. К сожалению, многие потенциальные инвесторы из той же Японии считают, что в России до сих пор царят опасные, в том числе для жизни, порядки 90-х годов. Если на Курилах эти негативные явления будут искоренены, это окажет благоприятное влияние на изменение представления иностранцев об инвестиционном климате в России в целом.