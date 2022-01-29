Иркутск, 29 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В декабре 2021 года в Иркутской области самый значительный рост цен наблюдался на огурцы (на 37%), средняя цена за килограмм составила 210 рублей. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

krzys16 Огурцы

Также известно, что продолжала расти стоимость капусты белокочанной (на 21%), ее можно купить за 57 рублей за килограмм. Кроме того, подорожал чеснок (8%), свежие грибы (6%), помидоры и лук (4%). В декабре средняя цена кальмаров составили 270 рублей за кг (рост за месяц на 6%), рыбы мороженой разделанной — 169 (на 4%).

Как сообщало ИА REGNUM, октябре 2021 года цены на помидоры и огурцы в Иркутской области продолжили стремительный рост, по сравнению с сентябрем они выросли на 80% и 55% соответственно.

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