29 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 28 января на Украину доставили очередную партию боеприпасов из США.

Оксана Переможенко, , 13:41 — REGNUM Очередная партия боеприпасов весом 81 тонна 28 января была доставлена США на Украину. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы оборонного ведомства Украины, через несколько дней в страну прибудет следующая очередь американских самолетов с военной помощью. Он также поблагодарил власти Соединенных Штатов Америки за эти поставки.

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Новость обсудили на украинских социальных телеграм-каналах Klymenko Time, «Первый независимый» и «Новое издание».

Алексей Резников President.gov.ua

«Ждем, когда склады по всей Украине взрываться начнут», — с сарказмом отреагировал Егор.

«Уже так пригнали оружия, что на 22 месте по уровню [боеспособности] армий. Скоро догоним и других», — пишет Vanya G.

«Ну это ж ведь явно для защиты!?» — поинтересовался не без сарказма Aleksandr S.

«А сумму кредита где-то озвучивали?» — задался вопросом sunwind.

«Перемога (победа — О. П.) близка как никогда…» — пошутил Евгений.

«Это вы себе типа гвозди в крышку гроба привозите и радуетесь при этом!» — добавил TDN.

«Так если говорит наш гарант, что всё нормально, без паники, военного вторжения не будет, так зачем нам столько боеприпасов?» — недоумевает Елена.

«Подстрекатели *реновы! Уже и так все бегут с Украины, а им на руку, чтобы Европа не вкладывала свои инвестиции и страна приходила в упадок без всяких войн!» — отметил Николай К.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это оружием можно было напугать 50 лет назад, но не в XXI веке, в котором уже разговаривают не автоматы, а ракеты и беспилотники», — отреагировал lamba.

«В Донбасс твари готовятся, чтобы им пусто было… Получат по харе очередной раз…» — не выдержала Наталья.

«Свалка вооружений», — написал Андрей.

«Ура, перемога! Придурки, страну готовят как кабана на убой, а эти олени радуются», — пишет Артем.

«А помощь-то за деньги…» — подчеркнул Sergey N.

«Вот не придёт Россия нападать! А Америке очень нужна война. Тогда с кем граждане Украины будут этим оружием воевать? Опять друг с другом? Натравят правильных на неправильных?» — задалась вопросом Ната Л.

«Америкосы уничтожают украинцев! Они знают, что делают. Доказали это в многих странах…» — добавил «Саныч».

»Это не помощь. Помощь это когда бесплатно», — отметила Olga.

«Убивайте друг друга, а мы из-за океана понаблюдаем…» — с сарказмом подытожила Светлана П.

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Напомним, ранее в Киев прибыли три партии военной «помощи» США. Первую (90 тонн) доставили 22 января, вторую (более 80 тонн) — 23 января, третью — 25 января.