Иркутск, , 13:06 — REGNUM В Иркутской области потребительские цены на товары и услуги за 2021 год выросли на 8,9%, а за декабрь — на 1%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Отмечается также, что по отдельным группам товаров и услуг индекс потребительских цен в декабре составил: на товары — 101%: продукты питания (без алкогольных напитков) — 101,8%, алкогольные напитки — 100,7%, непродовольственные товары — 100,4%. На платные услуги — 100,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены на товары и услуги в Приангарье за ноябрь выросли на 1,2%, индекс потребительских цен на товары составил 101,2%, на продукты питания (без алкогольных напитков) — 101,4%.

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