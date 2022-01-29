Токио, , 13:05 — REGNUM Японская корпорация Toyota Motor второй год подряд стала крупнейшим поставщиком автомобилей в мире. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эмблема Toyota (сс) Neubie

В 2021 году Toyota реализовала 10,5 млн автомобилей с учётом дочерних компаний Daihatsu Motors и Hino Motors. В сравнении с предыдущим годом объёмы поставок автомобилей японского производителя выросли на 10,1%.

Ближайший конкурент Toyota — немецкий концерн Volkswagen AG — за 2021 год поставил 8,9 млн автомобилей. Этот показатель стал самым низким для немецкого автопроизводителя за последние десять лет. В сравнении с 2020 годом поставки автомобилей Volkswagen упали на 5%.

В 2021 году ведущие автомобилестроительные компании были вынуждены сократить объёмы производства из-за дефицита электронных компонентов. Отмечается, что Toyota и некоторые другие азиатские автопроизводители пострадали от дефицита меньше из-за развитой электронной промышленности в этом регионе.

В январе эксперты исследовательской компании LMC Automotive сообщили, что в 2021 году автомобилестроительные компании во всём мире не смогли выпустить из-за нехватки чипов около 9,6 млн авто.