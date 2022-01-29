Пекин, , 13:00 — REGNUM Тесты на коронавирус у двух хоккеисток женской сборной России, прибывших на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, показали положительный результат. Об этом 29 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Два игрока имеют положительные тесты, они находятся в номерах в (Олимпийской) деревне», — сказал он.

При этом товарищеский матч женской сборной России с национальной женской командой Чехии по хоккею отменен.

Отметим, первый матч на Олимпиаде в Пекине российская женская сборная по хоккею должна провести 4 февраля с командой Швецарии.