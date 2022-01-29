Москва, , 13:00 — REGNUM Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Алексея Дружинина новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора). Соответствующее постановление Мишустин подписал сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Михаил Мишустин Government.ru

Ранее главой Росжелдора был Игорь Коваль. Он покинул эту должность в декабре 2021 года в связи с переходом на другую работу.

Дружинин родился в 1975 году. Он окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Более пяти лет он работал исполнительным директором организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава». В период с 2004 по 2005 годы Дружинин занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Оттуда он перешел в Министерство транспорта РФ, где проработал до 2014 года.

В настоящее время Дружинин — государственный советник второго класса. Дружинин награжден медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почетный железнодорожник».