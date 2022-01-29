Донецк, , 13:00 — REGNUM В пригороде Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ 29 января повреждена подстанция. Об этом сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ повреждена Еленовская тяговая подстанция, отмечается в сообщении.

РФ неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

Страны Запада при этом продолжают оказывать Украине военную поддержку, в т.ч. поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.