Брюссель, , 12:50 — REGNUM Том Вандендрисе — депутат Европарламента от Бельгии задался вопросом, может ли Еврокомиссия быть связана со структурами, имеющими отношение к Джорджу Соросу.

Сорос Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Вандендрисе, как передает RT, Сорос использует свое состояние для продвижения собственной «политической и философской повестки» по всему миру.

Кроме того, предположительно, инвестор оказывает влияние на некоторые европейские институты. Так, в 2021 г. выяснилось, что 22 из 100 постоянных судей ЕСПЧ «были связаны с организациями, имеющими отношение к Соросу».

На этом фоне парламентарий поинтересовался у ЕК, не тревожит ли комиссию рост влияния данного миллиардера на европейскую политику.

«Есть ли у ЕК какие-либо контакты с организациями, с которыми напрямую или косвенно связан Сорос? Если да, то по каким вопросам ведется обсуждение. Может ли это общение быть обнародовано для обеспечения прозрачности?» — спросил Вандендрисе.

В 2020 г. Valeurs actuelles опубликовало материал, в котором отмечалось, что ряд судей, заседавших в ЕСПЧ, в прошлом являлись сотрудниками либо фонда Сороса, либо одной из аффилированных с ним неправительственных организаций.