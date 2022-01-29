Сан-Антонио, США, , 12:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Сперс» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась победой гостей со счетом 131:122.

При этом самым результативным игроком встреч стал легкий форвард «Буллз» Демар Дерозан, который набрал 32 очка во встречу.

В составе «Сан-Антонио» наиболее результативным оказался разыгрывающий Деджанте Мюррей, оформивший в игре дабл-дабл с 29 очками и 12 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Сан-Антонио» 31 января на выезде сыграет с клубом «Финикс Санз», а «Чикаго» днем ранее дома встретится с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».