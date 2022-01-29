29 января 2022 | Время чтения 2 мин

В Зимовниковском районе Ростовской области полицейский вместе с родственником спасли двоих детей, провалившихся под лёд. Интернет-пользователи поблагодарили стража порядка в паблике «Ростов Главный», отметив, что такие поступки в наши дни ценятся как никогда.

Екатерина Булатова, , 13:51 — REGNUM В Зимовниковском районе Ростовской области полицейский вместе с родственником спасли двоих детей, провалившихся под лёд. Оперативный дежурный межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» Алексей Переверзев в выходной день заметил на реке Большая Куберле двоих человек. Двое семилетних мальчиков из последних сил держались руками за тонкую кромку льда. Детей спасли и отвезли домой.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Интернет-пользователи поблагодарили стража порядка в паблике «Ростов Главный», отметив, что такие поступки в наши дни ценятся как никогда.

«Герой! Молодец» Крепкого здоровья всем!» — написала Людмила Б.

«Вот он настоящий полицейский. Премию в тройном размере ему», — считает Александр Г.

«Вот кого нужно награждать, а не тех всех [чиновников]», — уверен Георгий В.

«Каждый нормальный мужик так и должен был поступить! В этом нет прям ничего такого геройского!» — поделился мнением Сергей Б.

«Геройский поступок именно потому, что таких нормальных людей очень мало», — считает Анна В.

«Сейчас людям трудно подвезти незнакомого человека на автомобиле или на трассе остановиться предложить помощь автомобилю с включённой аварийкой на обочине. А тут человек полез спасать незнакомых детей, рискуя сам провалиться под лёд», — обратил внимание Александр К.

«Слава Богу! Здоровья и детям, и их спасителям! Хватит детских жертв», — написал Владислав Р.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ну вот это молодец, майор. Спас жизни пацанам», — прокомментировал Сергей К.

«Честь и хвала таким полицейским», — подчеркнул Валерий Ю.

«Спасибо огромное Алексею за спасенные жизни! Детям — здоровья и безопасных прогулок», — пожелала Елена Ж.

«Как бы сказал Николай Николаевич Озеров: «Такая полиция нам нужна!» — высказался Влад М.

Николай Озеров Цитата из х/ф «Весёлое сновидение, или Смех и слёзы»

«Радует, когда люди остаются людьми!» — написал Евгений И.

«Леша молодец! Побольше бы таких людей», — считает Максим М.

«Наградить его нужно медалью «За спасение утопающих». Крутой мужик!» — отреагировал Сергей Ф.

«Просто настоящий мужчина», — прокомментировала поступок Наталья А.

Стоит отметить, что донские спасатели регулярно напоминают о правилах поведения на воде и предупреждают, что на лёд выходить опасно. Как выяснил полицейский, дети катались на санках у реки и решили поиграть на льду, который оказался непрочным. Родителей просят контролировать местонахождение своих детей в целях безопасности.

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