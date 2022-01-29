Волоколамск, Московская область, 29 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Подмосковье задержали жителя Волоколамска по подозрению в похищении, изнасиловании и убийстве своей супруги. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

По данным следствия, 36-летний мужчина, находясь в стадии бракоразводного процесса, затащил женщину в автомобиль и отвез в хозяйственное помещение, где связал ей руки и изнасиловал. Испугавшись, что супруга может обратиться в полицию, подозреваемый убил ее.

В правоохранительные органы обратилась сестра погибшей, мужчину задержали.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Мужчине будет предъявлено обвинение.