В Подмосковье задержан подозреваемый в похищении и убийстве жены
Волоколамск, Московская область, 29 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Подмосковье задержали жителя Волоколамска по подозрению в похищении, изнасиловании и убийстве своей супруги. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Следственный комитет
По данным следствия, 36-летний мужчина, находясь в стадии бракоразводного процесса, затащил женщину в автомобиль и отвез в хозяйственное помещение, где связал ей руки и изнасиловал. Испугавшись, что супруга может обратиться в полицию, подозреваемый убил ее.
В правоохранительные органы обратилась сестра погибшей, мужчину задержали.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.
Мужчине будет предъявлено обвинение.