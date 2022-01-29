Вашингтон, 29 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Американский актёр Кевин Костнер начал работу в качестве режиссёра над вестерном «Горизонт» (англ. Horizon). Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Цитата из к/ф «Телохранитель». Реж. Мик Джексон. 1992. США Кевин Костнер в роли телохранителя

Костнер также занимается продюсированием и финансированием нового фильма через свою компанию Territory Pictures. Пробы актёров для фильма пройдут уже в феврале.

Съёмки вестерна должны начаться в конце августа 2022 года. Основным местом действия станет штат Юта на западе США.

Кевин Костнер дебютировал в качестве режиссёра в 1990 году с вестерном «Танцующий с волками». Картина получила семь статуэток премии «Оскар», включая главную награду за лучший фильм.

В 2003 году Костнер снял вестерн «Открытый простор», после чего приостановил режиссёрскую карьеру. В последние годы Костнер был занят на съёмках телесериала «Йеллоустон», где он исполнил одну из главных ролей.