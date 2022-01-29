Оклахома-сити, США, , 12:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» переиграл в овертайме команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол

Игра прошла на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 110:113.

Самым результативным игроком встреч стал защитник «Индианы» Лугенц Дорт, который набрал 27 очков во встрече.

У «Оклахомы» наиболее результативным оказался литовский форвард Домантас Сабонис, оформивший в игре трипл-дабл с 24 очками, 18 подборами и 10 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Индиана» 30 января на выезде сыграет с клубом «Даллас Маверикс», а «Оклахома» 1 февраля также в гостях встретится с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».