Москва, 29 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Вьетнам начал получать российские учебно-боевые самолеты (УБС) Як-130, заказанные в 2019 г. на замену L-39. Об этом передает ТАСС со ссылкой источник в ОПК.

Adrian Як-130

Первая партия Як-130 для Вьетнама доставлена в конце 2021 г. Речь идет о трех машинах из 12-ти заказанных.

Стоимость контракта, предполагающего закупку 12 УБС Як-130, превышает $350 млн.

Вьетнам стал пятой страной — получателем российских Як-130, после Бангладеш, Алжира, Мьянмы, Лаоса. Эскадрилья самолётов российского производства заменит устаревшие L-39 чехословацкой постройки.