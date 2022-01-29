Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В 2021 году на дорожную отрасль Ростова-на-Дону было потрачено 3 млрд 533 млн рублей, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Дорога msdte

За 12 месяцев выделенные средства позволили построить четыре дороги в микрорайоне Левенцовский, завершить реконструкцию моста на улице Малиновского, отремонтировать дороги, обустроить пешеходные переходы.

«Как итог, количество ДТП сократилось в два раза», — написал Логвиненко в Instagram.

В 2022 году городские власти намерены начать реконструкцию улицы Вавилова, построить дорогу в створе Театрального спуска, привести в порядок около двух десятков объектов протяженностью 18,5 километра, разработать проекты по модернизации Таганрогского кольца и подумать над расширением Змиевской балки.

Кроме того, предполагается провести подготовку к восстановлению мозаичных панно в подземных переходах, разработать проект реконструкции ливневых сетей водоотводного бассейна №1, утвердить схему развития ливневой канализации.