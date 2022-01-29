Майами, США, 29 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Майами Хит» обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась победой хозяев со счетом 121:114.

Самым результативным игроком встреч стал легкий форвард «Майами» Джимми Батлер, который остановился в шаге от дабл-дабла с 26 очками и девятью результативными передачами.

В составе «Клипперс» наиболее результативным оказался защитник ИА REGNUM, набравший 23 очка за игру.

Отметим, в следующем матче «Майами» 30 января дома сыграет с клубом «Торонто Рэпторс», а «Клипперс» в этот же день на выезде встретится с командой «Шарлотт Хорнетс».