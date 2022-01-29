Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM В Ростовской области в отношении директора организаций, занимающейся реализацией металлопродукции, возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Согласно имеющейся информации, что 61-летний руководитель компании предоставил в налоговую службу декларацию по налогам на добавленную стоимость за третий квартал 2014 года, приложив документы с фиктивными данными о финансовых взаимоотношениях двух фирм. В результате ему были возмещены денежные средства из бюджета РФ. Нанесённый ущерб превысил 2,6 млн рублей.

Предполагаемый похититель бюджетных средств находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.