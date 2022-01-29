Верхняя Пышма, Свердловская область, 29 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Верхняя Пышма и французская коммуна Агилькур стали городами-побратимами. Подписи под соглашением поставили мэр коммуны Жерар Албер Прево и глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин. Встреча состоялась 29 января 2022 года в Медной столице Урала.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Подписание соглашения

Подписание соглашения является логическим продолжением масштабных исторических и археологических исследований, которые проводятся уже более четырех лет под эгидой Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

Для Верхней Пышмы официальный статус города-побратима Агилькура означает формирование новых исторических, культурных, образовательных, спортивных, экономических и туристических связей.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Соглашение подписано

«Мы сегодня подписали важное для нас соглашение о взаимодействии в части образования, в части сохранения исторических данных, в части сохранения памяти о русских воинах, погибших в Первую мировую войну на территории Франции. Низкий поклон жителям коммуны Агилькур за память, за сохранение и восстановление монумента на месте, где покоятся две тысячи русских воинов», — сказал глава Верхней Пышмы Иван Соломин.

Историческую значимость и перспективы подписанного соглашения подчеркнул и мэр коммуны Агилькур Жерар Албер Прево: «Это память о тех двух тысячах русских воинов, которые так долго оставались в забвении, и память о которых мы все обязаны хранить. Надо уважать свое прошлое, но нужно смотреть и в будущее. И сейчас мы с господином мэром Верхней Пышмы постараемся построить что-то реальное, что-то осязаемое для наших будущих отношений».

Идея официального установления дружеских связей между двумя городами принадлежит французской стороне. В 2018 году в окрестностях Агилькура был открыт обелиск, посвященный солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса (РЭК), которые сражались во Франции в Первую Мировую войну. Холм Мон Спен был отбит у немецких войск третьей бригадой РЭК 19 апреля 1917 года. Однако более 2 000 русских солдат были убиты и ранены. Памятник был изготовлен по инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке Фонда Андрея Первозванного.

Многие военные, сражавшиеся за Агилькур, были родом из Екатеринбурга и его окрестностей. Братские связи с Верхней Пышмой, как и обелиск на холме Мон Спен, увековечат память о российских солдатах и станут символом общей истории России и Франции.

«Верхнюю Пышму и Агилькур разделяют тысячи километров, но благодаря нашим французским друзьям мы обратили внимание на нашу историю, вспомнили о наших соотечественниках, которые вместе с французскими соратниками сражались против общего врага, — отметил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. — Министерство иностранных дел Российской Федерации всегда с большой благодарностью и энтузиазмом воспринимает информацию об установлении побратимских связей между муниципалитетами РФ и наших зарубежных партнеров. Вы знаете, у нас есть поверье — как новый год начнется, так он и пойдет. 2022 год начался с очень хорошего события, на которое мы возлагаем большие надежды по развитию сотрудничества с нашими французскими партнерами в сфере сохранения исторического наследия, образования, культуры и искусства».

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье уверен, что имеющие глубоки исторические корни российско-французские связи еще более укрепятся через движение городов-побратимов и передадутся молодежи: «Я знаю, что в Свердловской области и в том числе в Верхней Пышме многие школьники изучают французский язык, и, поехав в Агилькур, они смогут изучить историю Франции, понять ее душу. Ведь Агилькур находится между Реймсом, где были коронованы почти все французские короли, и Суассоном — сердцем французской государственности. А юные французы в свою очередь смогут посетить музеи Верхней Пышмы и Екатеринбурга».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК В Верхней Пышме

Французская делегация посетила спортивные и культурные объекты Верхней Пышмы, в том числе Музейный комплекс УГМК. Также гости побывали на промплощадке градообразующего предприятия — АО «Уралэлектромедь». Кроме того, в экскурсионную программу вошел осмотр основных достопримечательностей Екатеринбурга.

Результатом первой встречи, кроме подписания соглашения, станет подготовка совместного плана взаимодействия двух территорий.