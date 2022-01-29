Москва, , 12:01 — REGNUM В средней школе населённого пункта Кочогот Мардакертского района Нагорного Карабаха прошёл интерактивный «Урок мира», на котором военнослужащие российского миротворческого контингента рассказали школьникам пятых и шестых классов о миротворчестве, а также о том, как обезопасить себя на территории, где проводились военные действия. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в город Мардакерт Минобороны России

представитель российского миротворческого контингента Иван Сокорев «Российским миротворческим контингентом в средней школе села Кочогот Мардакертского района был проведён интерактивный урок на тему «Миротворцы. Миротворческая деятельность». В ходе урока были проведены занятия. Первое занятие — «Миротворцы, кто они?», второе по правилам поведения в условиях сохраняющейся минной опасности, третье по оказанию первой медицинской помощи».

Понять суть деятельности, главные задачи миротворцев, а также ознакомиться с историей создания миротворческих сил в России и в мире детям помогла наглядная презентация, подготовленная военнослужащими. В ходе интерактивного занятия школьников учили оказывать первую медицинскую помощь и соблюдать определённые правила поведения в районах повышенной опасности, где со времён боевых действий может оставаться много взрывоопасных предметов.

Детям также рассказали о том, как российские сапёры с помощью современных миноискателей и собак минно-розыскной службы проводят очистку и разминирование территории, уничтожают на месте найденные боеприпасы.

По данным военного ведомства, с начала года российские миротворцы провели в образовательных учреждениях городов и районов Нагорного Карабаха более десяти интерактивных «Уроков мира», в которых приняло участие около тысячи школьников и студентов.

Напомним, российские миротворцы в Нагорном Карабахе не только осуществляют миссию по разведению конфликтующих сторон и стабилизации ситуации, но и выполняют различные гуманитарные задачи. В их числе — разминирование территорий, обеспечение безопасности проведения различных работ, оказание медицинской и гуманитарной помощи, ведение просветительской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мартунинском районе Нагорного Карабаха под охраной российских миротворцев начались работы по прокладке централизованной системы водоснабжения для посёлка Чартар и соседних сёл.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нагорном Карабахе строят новый водопровод при поддержке миротворцев