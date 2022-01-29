Вашингтон, 29 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Глобальные поставки планшетных компьютеров в последнем квартале 2021 года сократились на 25% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствует отчёт аналитической компании Strategy Analytics.

(сс) niekverlaan Планшет

Общий объём поставок планшетов по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом сократился на 3%. Всего мировые производители за год отгрузили 183,1 млн таких устройств.

Эксперты Strategy Analytics объясняют резкое падение поставок планшетов в четвёртом квартале 2021 года дефицитом электронных компонентов. В условиях нехватки чипов многие производители перераспределяли мощности в пользу ноутбуков. Также проблемой оказались поставки чипов, которые используются как для планшетов, так и для и смартфонов.

Лидером рынка в четвёртом квартале 2021 года остаётся американская компания Samsung с долей рынка 31%. В тройку крупнейших производителей планшетов также вошли южнокорейская компания Samsung (доля рынка 16%) и американский гигант Amazon (12%).

Замыкают пятёрку крупнейших поставщиков китайский производитель Lenovo (10%) и американская корпорация Microsoft (4%). В отчёте отмечается, что Microsoft впервые вошла в пятёрку крупнейших производителей планшетов.