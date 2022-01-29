Барун-Хемчикский район, Тыва, 29 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Двоих жителей Барун-Хемчикского района Тувы признали виновными в незаконном обороте спиртного. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, мужчины 37 и 45 лет ранее попались на перевозке алкогольной продукции.

МВД Тувы Изъятый у нарушителей спирт. Тува

Не будучи предпринимателями, в феврале 2020 года они закупили в Абакане у неизвестных лиц 860 литров спиртосодержащей продукции и повезли её в Ак-Довурак. На посту Ак их остановили для досмотра правоохранители, которые и обнаружили нелегальный груз.

Всего было изъято 172 пятилитровые бутылки общим объёмом 860 литров, наполненных спиртом, а также 560 бутылок водки на общую сумму 565 тыс. рублей. При этом вся продукция была без документов, подтверждающих его законность.

«Приговором суда фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей каждому», — отметили в ведомстве.

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